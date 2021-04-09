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Глава Пентагона отправится 10 апреля в Израиль, ФРГ, Великобританию и штаб-квартиру НАТО

Ллойд Остин обсудит с коллегами международные отношения в сфере обороны

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин в субботу, 10 апреля, отправится с визитом в Израиль, Германию и Великобританию, а также посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы американского военного ведомства.

"Министр Остин встретится со своими коллегами и другими представителям правительств высокого ранга, чтобы обсудить важность международных отношений в сфере обороны, а также подтвердить приверженность США сдерживанию и обороне, распределению [финансового] бремени, а также прочной трансатлантической безопасности", - отмечается в документе.

В Израиле шеф Пентагона встретится с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и министром обороны Бени Ганцем. В Германии он проведет переговоры с министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и обсудит, в частности, вопросы размещения американских сил в ФРГ.

В Брюсселе Остин встретится с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом и обсудит то, "как альянс противостоит дестабилизирующему поведению со стороны России, усиливающегося Китая, терроризму и глобальным вызовам, таким как коронавирус и изменение климата".

Визит завершится встречей в Лондоне с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

Теги
СШАГерманияВеликобританияИзраильОстин, Ллойд
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