DM: Россия не имеет отношения к публикации переписки сына Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 9 апреля. /ТАСС/. Американские эксперты установили подлинность электронной переписки и других материалов Хантера Байдена, являющегося сыном президента США Джо Байдена, Россия не имеет отношения к их публикации. Об этом сообщила в четверг британская газета Daily Mail.

Часть указанных данных была предана огласке в США перед президентскими выборами 2020 года. Приближенные Дональда Трампа, который в то время являлся американским лидером, утверждали, что получили копию данных с жесткого диска ноутбука, принадлежавшего Хантеру Байдену. Переписка, в частности, свидетельствовала о том, что Хантер Байден пытался воспользоваться служебным положением отца в собственных интересах в деловой сфере. Джо Байден, являвшийся тогда кандидатом в президенты США от демократов, утверждал, что к распространению указанных сведений имеет отношение РФ.

Как отмечает Daily Mail, журналисты издания также получили копию данных и передали ее экспертам из американской компании Maryman & Associates. Они не нашли никаких свидетельств "фабрикации данных российской стороной или кем-либо еще". Эксперты считают, что ноутбук принадлежал Хантеру Байдену, а хранившиеся на нем данные являются подлинными.

Скандальные материалы

Электронная корреспонденция, с которой ознакомились журналисты Daily Mail, свидетельствует о том, что в 2018 году Хантера Байдена во время его примерно недельного пребывания в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) охраняли сотрудники Секретной службы США. Они отвечают за безопасность первых лиц государства. Как подчеркивает издание, Хантер Байден на такую охрану в то время права не имел. Во время поездки он пользовался услугами проституток и употреблял наркотики.

Из статьи следует, что Хантер Байден лишь по случайности избежал ареста в 2019 году сотрудниками полиции. Они пытались пресечь торговлю наркотинами в штате Коннектикут.

В публикации подчеркивается, что жесткий диск ноутбука "переполнен доказательствами" причастности сына действующего президента США к незаконной деятельности, в том числе касающейся распространения наркотиков. Как следует из переписки, бывало, что Джо Байден оплачивал счета сына, поскольку у того не было денег.

Издание отмечает, что Хантер Байден регулярно записывал порнографические ролики с участием проституток. Некоторые из них были опубликованы в интернете. На диске также были записи и с его участием.

Некоторые из писем свидетельствуют о том, что Хантер Байден просил своего отца баллотироваться в президенты на выборах 2020 года. Байден-младший якобы рассчитывал, что это поможет восстановить его собственную репутацию, пострадавшую из-за скандальных инцидентов.

Обвинения в коррупции

Приближенные Трампа заявляли, что получили данные с ноутбука Байдена от владельца мастерской и магазина компьютеров в штате Делавэр. Хантер Байден якобы отдал ноутбук в починку в 2019 году, но так и не забрал его.

Часть переписки, о которой идет речь, перед выборами 2020 года в США опубликовала газета New York Post. Из корреспонденции следовало, что Хантер Байден мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma Holdings, в правление которой он входил, встречу со своим отцом в то время, когда последний был вице-президентом США. Байден-старший, занимая данный пост, выступал с призывом уволить генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который начал расследование в отношении Burisma.

Трамп в свете публикации New York Post обвинял Джо Байдена во лжи и причастности к коррупции. По словам республиканца, "неоднократные заявления Байдена о том, что он никогда не говорил с Хантером о его деловых связях, были ложью". Трамп называл Байдена "коррумпированным политиком, которому нельзя претендовать на пост президента".