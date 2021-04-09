{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Bloomberg: Байден снизит расходы на оборону США по сравнению с Трампом

По данным агентства, действующий президент предложит урезать военный бюджет на $7 млрд по сравнению с цифрой, которую закладывала администрация его предшественника

НЬЮ-ЙОРК, 9 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден предложит урезать военный бюджет США на $7 млрд по сравнению с цифрой, которую закладывала администрация его предшественника Дональда Трампа. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его сведениям, Байден в пятницу представит предложения по государственным расходам в том числе и на оборону, согласно которым на нужды Пентагона будет необходимо потратить $715 млрд. При этом администрация Трампа закладывала на оборонный бюджет $722 млрд. Это станет шагом навстречу представителям Демократической партии, которые настаивают на сокращении военных расходов.

Как отмечает агентство, в реальном выражении снижение по сравнению с предложением администрации Трампа составит лишь 0,4% из-за инфляции.

Фискальный бюджет этого года впервые за долгое время не будет разделяться на военные и прочие расходы, что даст Конгрессу США возможность урезать оборонный бюджет и перераспределить его на другие нужды.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, Дональд
CBS: Twitter не будет архивировать записи из заблокированного аккаунта Трампа
Национальное управление архивов и документации США намерено выложить в открытый доступ твиты, которые ранее публиковал экс-президент
Читать полностью