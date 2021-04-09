CBS: Twitter не будет архивировать записи из заблокированного аккаунта Трампа

ТАСС, 9 апреля. Архив записей из заблокированного аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа не будет доступен на платформе сервиса микроблогов Twitter. Об этом сообщила в четверг телекомпания CBS.

"Учитывая, что мы заблокировали @realDonaldTrump [личный аккаунт Трампа], содержимое данного аккаунта не будет отображаться в Twitter, как это было раньше и как сейчас администрация отображает содержимое архивированных аккаунтов <...>", - сообщил телекомпании представитель сервиса.

Национальное управление архивов и документации США намерено выложить в открытый доступ твиты, которые ранее публиковал Трамп. Управление планирует предоставить общественности доступ ко всем записям бывшего главы государства в Twitter, в том числе ранее удаленным.

Аккаунт тогда еще занимавшего пост президента Трампа в Twitter заблокировали вскоре после штурма Капитолия 6 января. Администрация сервиса усмотрела в записях республиканца нарушения запрета на призывы к насилию.