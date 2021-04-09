В Минске возбудили уголовное дело по факту геноцида населения Белоруссии в годы войны

МИНСК, 9 апреля. /ТАСС/. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед возбудил уголовное дело по факту геноцида белорусского населения в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период.

"В целях социальной и исторической справедливости, устранения белых пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности мною возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси", - сказал в пятницу журналистам Швед.

Он отметил, что Белоруссия рассчитывает на помощь Российской Федерации в расследовании уголовного дела. "Объективно мы рассчитываем на оперативную помощь ведомств и архивов России, где, по нашим сведениям, собрано и имеется достаточно много документов о геноциде белорусов и других лиц, проживавших на территории БССР в период Великой Отечественной войны", - отметил генпрокурор страны.

Он заявил, что Белоруссия будет требовать выдачи виновных в геноциде для открытого суда либо будет добиваться привлечения их к ответственности в международных инстанциях.

"Отдельное направление - это составление списков всех умерших и ныне здравствующих преступников. В отношении последних мы будем собирать материалы с просьбой о проведении процессуальных действий в отношении этих лиц на территории тех государств, где они проживают, и, соответственно, ставить вопрос об их выдаче для открытого суда на территории Беларуси. Либо готовить материалы для привлечения этих лиц в международных инстанциях, трибуналах, которые расследовали, рассматривали раньше уголовные дела в отношении военных преступников", - сказал генпрокурор.