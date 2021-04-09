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Китай готовит ответные меры на санкции США против производителей суперкомпьютеров КНР

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай намерен твердо защищать законные интересы своих предприятий
© EPA/GENO ZHOU EPA/GENO ZHOU

ПЕКИН, 9 апреля. /ТАСС/. Китайские власти готовят ответные меры для защиты национальных производителей и поставщиков суперкомпьютеров, в отношении которых Вашингтон недавно применил санкции. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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"Китай предпримет необходимые ответные меры на подобные действия США, мы намерены твердо защищать законные интересы наших предприятий", - подчеркнул он на регулярном брифинге.

По словам дипломата, Соединенные Штаты стремятся любой ценой "обеспечить себе монополию" на международном рынке высоких технологий, чтобы "сохранить американскую гегемонию в мире". "Для этого США злоупотребляют понятием государственной безопасности, оказывая давление на китайские высокотехнологичные предприятия. Мы решительно против таких мер", - подытожил Чжао Лицзянь.

Министерство торговли США в четверг объявило о внесении в черный список семи китайских технологических предприятий. В перечень попали Tianjin Phytium Information Technology, Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center, Sunway Microelectronics, National Supercomputing Center Jinan, National Supercomputing Center Shenzhen, National Supercomputing Center Wuxi, National Supercomputing Center Zhengzhou. Как полагают американские власти, эти компании причастны к созданию суперкомпьютеров, используемых Китаем в военных целях.

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