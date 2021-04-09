Польша будет вводить санкции в отношении причастных к преследованиям поляков в Белоруссии

ВАРШАВА, 9 апреля. /ТАСС/. Власти Польши будут запрещать въезд в Европейский союз всем причастным к преследованию проживающих в Белоруссии поляков. Об этом заявил в пятницу в эфире Польского радио заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский.

Как напомнил замглавы МИД, "на часть этих лиц уже распространяется запрет въезда". "И каждый, кто будет принимать участие в преследованиях или отдавать приказы о проведении репрессий, столкнется с тем же", - предупредил он.

По словам Яблоньского, Польша не будет терпеть никаких действий, направленных против поляков. "Каждый, кто такие действия предпримет, должен считаться с последствиями", - сказал он, подчеркнув, что такими последствиями может быть "запрет въезда на территорию Польши и других стран Европейского союза, а также, возможно, другие санкции имущественного характера".

23 марта милиция задержала в Гродно председателя непризнанного властями Союза поляков Белоруссии Анжелику Борис. Затем генеральная прокуратура возбудила в отношении нее и иных лиц уголовное дело по статье "умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц".

В связи с этим МИД Польши заявил, что такие действия белорусских властей противоречат международным обязательствам Белоруссии по защите национальных меньшинств и двусторонним польско-белорусским обязательствам по защите польского меньшинства.

6 апреля на совещании, посвященном работе МИД, президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг обвинения Варшавы в притеснении поляков, отметив, что в республике всегда ответственно подходили к соблюдению прав национальных меньшинств и гордятся межэтническим миром.