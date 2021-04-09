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Киев назвал условие поставки воды в Крым

Вице-премьер кабинета министров Украины Алексей Резников заявил, что это станет возможно только по просьбе международных гуманитарных институтов

КИЕВ, 9 апреля. /ТАСС/. Власти Украины поставят воду в Крым только по просьбе международных гуманитарных организаций. Об этом заявил вице-премьер кабинета министров Украины Алексей Резников в интервью BBC News Украина.

"Людей напоим. Если действительно мониторинговая миссия, международная гуманитарная миссия скажет: "Люди, надо помогать", - сказал он.

По его словам, в таком случае Украина доставит воду в Крым под эгидой Красного Креста. "Цистернами, бочками, как угодно. Три контрольно-пропускных пункта - Каланчак, Чонгар, Чаплинка, дороги есть, повезем. Обеспечим Красный Крест - под их флагом, не проблема", - добавил он.

Ранее Киев неоднократно заявлял о возможности поставлять воду в Крым в случае гуманитарной катастрофы и не просил при этом указаний от каких-либо международных организаций. Также в Киеве заявляют, что подадут воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу после "деоккупации" региона.

Сейчас в Крыму осуществляется комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина. В соответствии с ним, на устранение дефицита воды на полуострове до 2024 года будет направлено более 48 млрд рублей, обеспечена дополнительная подача воды в объеме не менее 310 тыс. куб. м в сутки.

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