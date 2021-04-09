{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Президент Словакии потребует найти виновных за нарушение сделки на поставку "Спутника V"

Ранее Российский фонд прямых инвестиций обратился к правительству Словакии с просьбой вернуть партию вакцины из-за многочисленных нарушений условий контракта

ПРАГА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова заинтересована в том, чтобы установить ответственных за нарушение контракта на поставку российской вакцины против коронавируса "Спутник V", первая партия которой поступила в страну 1 марта. Об этом она заявила в пятницу во время обсуждения с премьер-министром республики Эдуардом Хегером ситуации с поставкой препарата.

На эту тему
Зарегистрирована третья вакцина — "Ковивак". Что известно о российских вакцинах
Зарегистрирована третья вакцина — "Ковивак".

"Ко мне поступила информация, что мы должны лишиться "Спутника V" из-за нарушений условий контракта [по его приобретению], - привело слова главы государства Словацкое телевидение. - Если это правда, то нас будет интересовать, кто нарушил эти условия".

Пресс-секретарь Государственного института по контролю лекарств, выполняющего в Словакии роль фармацевтического регулятора, Магдалена Юркемикова в четверг утверждала, что "Спутник V" якобы не соответствует характеристикам, которые были опубликованы в медицинском журнале The Lancet. Российский фонд прямых инвестиций информировал впоследствии, что обратился к правительству Словакии с просьбой вернуть партию вакцины "Спутник V" из-за многочисленных нарушений условий контракта, чтобы ее можно было использовать в других странах.

Теги
СловакияРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Власти Мадрида призвали Испанию оказать давление на EMA для скорого одобрения "Спутника V"
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что Испания может стать одним из крупных центров по производству препарата в Европе
Читать полностью