Президент Словакии потребует найти виновных за нарушение сделки на поставку "Спутника V"

ПРАГА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова заинтересована в том, чтобы установить ответственных за нарушение контракта на поставку российской вакцины против коронавируса "Спутник V", первая партия которой поступила в страну 1 марта. Об этом она заявила в пятницу во время обсуждения с премьер-министром республики Эдуардом Хегером ситуации с поставкой препарата.

"Ко мне поступила информация, что мы должны лишиться "Спутника V" из-за нарушений условий контракта [по его приобретению], - привело слова главы государства Словацкое телевидение. - Если это правда, то нас будет интересовать, кто нарушил эти условия".

Пресс-секретарь Государственного института по контролю лекарств, выполняющего в Словакии роль фармацевтического регулятора, Магдалена Юркемикова в четверг утверждала, что "Спутник V" якобы не соответствует характеристикам, которые были опубликованы в медицинском журнале The Lancet. Российский фонд прямых инвестиций информировал впоследствии, что обратился к правительству Словакии с просьбой вернуть партию вакцины "Спутник V" из-за многочисленных нарушений условий контракта, чтобы ее можно было использовать в других странах.