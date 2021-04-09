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Лукашенко заявил, что не следует искусственно форсировать партийное строительство

Президент Белоруссии напомнил, что в феврале на VI Всебелорусском народном собрании решили в ближайшее время принять изменения в закон о политических партиях

МИНСК, 9 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что не следует искусственно форсировать партийное строительство в стране.

"Моя позиция в вопросах партийного строительства осталась неизменной: не форсировать искусственно, но и не тормозить общественно-политические процессы", - заявил в пятницу Лукашенко на совещании по вопросам деятельности в стране политических партий. Его слова приводит агентство БелТА.

Президент напомнил, что в феврале на VI Всебелорусском народном собрании было решено в ближайшее время принять изменения в закон о политических партиях - правовую основу, которую государство закладывает в процессы партийного строительства. "Я, как и большинство здесь присутствующих, принадлежу к поколению, воспитанному Коммунистической партией Советского Союза, которая тогда была стержнем нашего общества. Поэтому развал СССР и запрет компартии в бывших союзных республиках многими были восприняты как предательство, - сказал президент. - Вследствие тех потрясений на заре нашей независимости и строительства белорусской государственности мы осознали, что шарахаться из стороны в сторону нельзя".

Лукашенко отметил, что, возможно, его кто-то упрекнет, что многие годы государство целенаправленно не стимулировало развитие политических партий, но "запроса на них у общества не было". "Он и сейчас не выражен, как показывают различные социологические исследования, уровень доверия к существующим партиям близок к статистической погрешности, - сказал президент. - Я это ответственно заявляю, и последние масштабные социологические исследования об этом говорят. Партийный вопрос будоражит умы лишь небольшой части политизированной публики в крупных городах. Мы это видим и обязательно должны учитывать".

12 февраля на VI Всебелорусском народном собрании Лукашенко поручил Минюсту в течение первого полугодия провести перерегистрацию партий, а также доработать закон о политических партиях.

В конце марта штаб экс-претендента на выдвижение в президенты Белоруссии Виктора Бабарико заявил о конкретных шагах по созданию партии "Вместе". Кроме того, в апреле член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, руководитель народного антикризисного управления Павел Латушко также объявил о намерении создать политическую партию.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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