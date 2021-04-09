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Генсек ОБСЕ собирается посетить с визитом Россию в первой половине 2021 года

По словам Хельги Шмид, она с нетерпением ждет встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым

ВЕНА, 9 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Новый генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила в интервью ТАСС, что в первой половине этого года может посетить с визитом Россию.

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"Да, поездка запланирована на первую половину года. Конкретные планы поездки будут зависеть от развития ситуации с [вызываемым коронавирусом заболеванием] COVID-19 и связанных с ней ограничений на передвижение", - отметила Шмид в ответ на соответствующий вопрос.

По словам генсека ОБСЕ, она с нетерпением ждет "встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым".

Шмид была назначена генеральным секретарем ОБСЕ по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в декабре 2020 года.

Теги
Россия
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