Лукашенко: получатели денег зарубежных фондов потеряют право заниматься политикой

МИНСК, 9 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что политическая деятельность категорически не должна финансироваться из-за рубежа, а получившие гранты должны потерять право претендовать на государственные посты. Такое мнение Лукашенко выразил в пятницу на совещании по вопросам деятельности в стране политических партий.

"Каждому, кто рассчитывает на то, что "заграница нам поможет", даст денег на "социальный лифт", на безбедную жизнь, следует раз и навсегда уяснить: принял грант, деньги зарубежного фонда, согласился на оплату поездок, каких-то других услуг - сразу же де-юре и де-факто потерял право заниматься политикой, претендовать на государственные посты и выборные должности в Беларуси", - сказал Лукашенко, слова которого приводит издание "СБ. Беларусь сегодня". По словам главы государства, "надо усилить [ответственность], чтобы это фактически привело к ликвидации такой партии", которая существует на зарубежные средства.

Лукашенко отметил, что некоторые лидеры партий "думают о том, что государство из бюджета будет финансировать, на это тоже рассчитывать не надо". "У нас есть, куда государственные ресурсы направлять. Если народ только узнает, что мы будем финансировать из бюджета новые политические партии, вы знаете, как к этому народ отнесется", - сказал Лукашенко.