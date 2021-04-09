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Пандемия COVID-19

Европарламентарий раскритиковал промедление властей Франции с заказом "Спутника V"

По мнению Тьерри Мариани, нежелание своевременно заказать "Спутник V" связано с геополитическими соображениями

ПАРИЖ, 9 апреля. /ТАСС/. Французский депутат Европарламента Тьерри Мариани считает ошибкой промедление властей Франции с заказом российской вакцины "Спутник V". Об этом он заявил в пятницу в эфире телеканала BFM.

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"Чтобы защитить Францию от коронавируса, мы должны обеспечить французов всеми существующими сегодня вакцинами, - считает он. - Не имеет значение, произведены ли они в России, Китае или другой стране". По мнению политика, "нежелание своевременно заказать "Спутник V" связано с геополитическими соображениями".

"Я должен, однако, обратить внимание на то, что более 50 стран уже используют российскую вакцину", - подчеркнул Мариани. "Франция пока не сделала даже предварительного заказа, хотя в отношении других вакцин такие заказы были сделаны за месяцы до их производства", - заметил он.

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ФранцияПандемия COVID-19
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