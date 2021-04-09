Лукашенко заявил, что до конца года в Белоруссии перерегистрируют все политические партии

МИНСК, 9 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что до конца 2021 года в республике должна быть проведена перерегистрация всех политических партий.

Он выступил в пятницу на совещании по вопросам деятельности политических партий, сообщает президентская пресс-служба.

"На Всебелорусском собрании мы с вами определили четкий алгоритм: принимаем закон о партиях, затем максимум до конца года проводим перерегистрацию всех политических партий на основании этого закона", - сказал Лукашенко. По его словам, он, как президент, хотел бы видеть "в политических партиях, если это возможно при многопартийности, кузницу кадров". "Чтобы оттуда появлялись люди новые, способные взять на себя бремя ответственности за страну, с государственным мышлением люди, - сказал Лукашенко. - И самое главное: какой бы ни была разница в точках зрения по поводу пути развития страны, суверенитет Беларуси, защита интересов народа для всех ответственных политических сил должны быть безусловным приоритетом".

Президент отметил, что закон, регулирующий деятельность политических партий, "должен обеспечивать решение всех вопросов, которые уже возникли и которые могут возникнуть в будущем".

12 февраля на VI Всебелорусском народном собрании Лукашенко поручил Минюсту в течение первого полугодия доработать закон о политических партиях и провести перерегистрацию партий.