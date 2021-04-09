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Кризис на Украине

В офисе Зеленского считают, что Украине надо готовиться к обострению конфликта в Донбассе

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что уровень боевой готовности Вооруженных сил гораздо выше, чем в 2014 году

КИЕВ, 9 апреля. /ТАСС/. Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква считает, что Киеву стоит ожидать нового военного обострения в Донбассе. Об этом он сказал в опубликованном в пятницу интервью изданию "Левый берег".

"К сожалению, стоит [ожидать обострения военного противостояния]. И эта информация, скажем так, есть в соответствующих украинских структурах. Мы в своей работе также пользуемся их информацией и доводим ее до наших партнеров", - отметил Жовква.

По его словам, с момента эскалации ситуации президент Владимир Зеленский уже провел телефонные разговоры с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Жовква отметил, что Зеленский находится в постоянном контакте с иностранными партнерами и информирует их о состоянии дел.

Замглавы офиса также отметил, что сейчас уровень боевой готовности Вооруженных сил Украины (ВСУ) гораздо выше, чем в 2014 году, как и "уровень политической готовности наших партнеров".

В четверг в Донбасс приехал президент Украины Владимир Зеленский, который посетил передовые позиции ВСУ вдоль линии соприкосновения и пообщался с военнослужащими. В пятницу его поездка в регион продолжается.

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