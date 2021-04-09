Власти Мадрида призвали Испанию оказать давление на EMA для скорого одобрения "Спутника V"

МАДРИД, 9 апреля. /ТАСС/. Заместитель главы департамента здравоохранения автономного сообщества Мадрид Антонио Сапатеро обратился к правительству Испании с просьбой оказать давление на Европейское агентство лекарственных средств (EMA), чтобы добиться скорейшего одобрения российской вакцины "Спутник V".

"Прошу правительство Испании оказать давление на Европейское агентство лекарственных средств, чтобы как можно скорее получить эту вакцину, потому что она показывает хорошие результаты", - приводит его слова в пятницу корпорация Radio Television Espanola.

В четверг глава правительства автономии Исабель Диас Аюсо не исключила возможность приобретения вакцины "Спутник V". Во вторник в региональном кабмине ТАСС подтвердили, что власти автономии обсуждали возможность приобретения российского препарата. Ранее руководитель инвестиционной бизнес-группы IberAtlantic Педро Моуриньо заверял ТАСС, что компания участвует в переговорах о возможном производстве в королевстве "Спутника V". Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Antena 3 заявлял, что Испания может стать одним из крупных центров по производству препарата в Европе.