Делегация США посетила Донбасс и ознакомилась с ситуацией на линии соприкосновения

КИЕВ, 9 апреля. /ТАСС/. Делегация США во главе с военным атташе при американском посольстве в Киеве посетила подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщило в пятницу командование Операции объединенных сил (ООС, украинской силовой операции в Донбассе) в Facebook.

"Недавно в районе Операции объединенных сил прошел рабочий визит американской делегации во главе с атташе по вопросам армии и обороны полковником Бриттани Стюарт. Заместитель командующего ООС генерал-майор Эдуард Москалев ознакомил американскую делегацию с текущей оперативной ситуацией на фронте", - сказано в сообщении.

Представители США выразили обеспокоенность складывающейся на востоке страны ситуацией, говорится в тексте. "Правительство США глубоко обеспокоено ситуацией, которая складывается вокруг границ Украины, и всячески поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - цитирует Стюарт пресс-служба командования ООС.

С четверга в Донбассе с визитом пребывает президент Украины Владимир Зеленснский. Во время посещения линии соприкосновения он заявил, что ситуация в этом регионе действительно обострилась.

С конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе среди гражданского населения.

Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск указали на невыполнение Киевом июльских договоренностей как главную причину обострения. Кроме того, министр иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что украинские власти пытаются перевести конфликт в Донбассе в горячую фазу и спровоцировать республики на силовое решение.