Зеленский сообщил, что находится в Авдеевке

КИЕВ, 9 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что находится в подконтрольной Киеву Авдеевке Донецкой области.

"Авдеевка. Промка. Брусья. Доброе утро", - написал он в Instagram в пятницу, разместив фото в спортивном костюме на фоне ржавых брусьев и разбитого промышленного здания.

Зеленский в четверг приехал на линию соприкосновения в Донбассе, пообщался с военнослужащими. Как сообщил президент в эфире телеканала "Украина-24", на месте он убедился в том, что ситуация в этом регионе действительно обострилась. Зеленский также высказал мнение, что "все, у кого есть власть на Украине, должны быть в Донбассе, хотя бы по очереди", для поддержки украинских бойцов.

С конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.