В Словакии заявили, что "Спутник V" используется в стране как инструмент гибридной войны

ПРАГА, 9 апреля. /ТАСС/. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" имеет в Словакии высокопоставленных врагов, которые используют ее как инструмент гибридной войны. Об этом заявил в пятницу вице-премьер и министр финансов республики Игор Матович, выступление которого транслировал телеканал ТА-3.

"У "Спутника V" оказалось в Словакии слишком много высокопоставленных врагов. Они использовали эту вакцину как гибридное оружие, чтобы снять с поста министра здравоохранения [Марека Крайча, давшего в начале марта согласие на ее использование в стране] и меня с поста премьера (Матович, инициировавший покупку незарегистрированного в ЕС препарата, оставил премьерское кресло 30 марта - прим. ТАСС)", - отметил Матович.

Он подчеркнул, что "Спутник V" является чрезвычайно качественной вакциной и ее поставка в Словакию должна была ускорить процесс вакцинации жителей республики на 40%". Согласно опросам населения, 500 тыс. из примерно 5,5 млн граждан страны хотят привиться от коронавируса только российским препаратом.

Переговоры с главой РФПИ

Матович сообщил о причинах своего состоявшегося в четверг визита в Москву, где с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым обсуждал поставки вакцины в Словакию.

"Россияне, наблюдая за тем, что происходит в Словакии, де-факто аннулировали договор [о поставках вакцины в республику] и потребовали от словацкой стороны вернуть поступившую [1 марта] партию вакцины, которую мы уже шестую неделю у себя складируем. Она будет использована там, где ее хотят получить. Это, к слову сказать, 59 стран", - отметил вице-премьер.

Матович выразил полное понимание российского подхода к факту неиспользования вакцины в Словакии. "Они [россияне] чувствуют, что им был нанесен чрезвычайный ущерб от того, что Государственный институт по контролю лекарств (выполняющий в Словакии роль фармацевтического регулятора - прим. ТАСС) доверил незарегистрированной [в специализированной сети Евросоюза] лаборатории провести экспертную оценку данной вакцины. При этом и сам Государственный институт по контролю лекарств прекрасно знает, что вакцины в Евросоюзе могут исследовать и давать им оценку только специализированные лаборатории. Итоги, которые представила эта [словацкая] незарегистрированная [в ЕС] лаборатория, взбудоражили весь мир и нанесли огромный удар по репутации "Спутника V", - констатировал Матович.

Он отметил, что в России выпускаются качественные вакцины против различных болезней. Над созданием препарата от коронавируса работали ученые с мировым именем, среди которых 90 профессоров. "Полностью понимаю разочарование российской стороны [в том, что происходит в Словакии вокруг "Спутника V"], - подчеркнул вице-премьер.

Состоявшийся в четверг визит в РФ, по его словам, дал позитивные результаты. "Я направился в Москву, получив информацию, что российская сторона хочет полностью аннулировать договор на поставку "Спутника V" и что в дальнейшем не желает иметь со Словакией [по этому вопросу] ничего общего. Я преследовал единственную цель, чтобы для нас [Словакии] двери [в РФ] оставались открытыми. Это мне удалось достичь. Больше вам ничего сказать не могу", - подчеркнул Матович.

Он проинформировал, что в пятницу направляется в Будапешт изучать опыт использования вакцин против коронавируса в Венгрии.