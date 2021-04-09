Опрос: почти 70% украинцев не довольны курсом государства

КИЕВ, 9 апреля. /ТАСС/. Около 70% жителей Украины считает, что страна движется в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют данные апрельского опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованные в пятницу на сайте организации.

Опрос проводился 6-7 апреля с участием 2 500 респондентов методом телефонного интервью во всех областях Украины. Заявлено, что погрешность данных опроса не превышает 2,0%.

"Результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" показали, что 68% украинцев считает, что страна движется в неправильном направлении, 22% - в правильном. 10% - не определились", - отмечается в отчете социологов.

Данные опроса также свидетельствуют, что более половины украинцев не доверяют президенту страны Владимиру Зеленскому, так ему не доверяют 52% опрошенных. Тем не менее, это не помешало ему возглавить президентский рейтинг. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то Зеленского поддержали бы 24,9% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, на втором месте - экс-президент Украины Петр Порошенко с 13,1%.

Президентская партия "Слуга народа" возглавила парламентский рейтинг. "Лидирует партия "Слуга народа" - 22,9% среди тех, кто определился и намерен проголосовать. За партию "Европейская солидарность" (Петра Порошенко - прим. ТАСС) - 14,6%, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 14,2%, партию "Батькивщина" (Юлии Тимошенко - прим. ТАСС) - 12,9%,", - отмечается в опросе.