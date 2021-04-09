Глава Евросовета не уступил стул главе Еврокомиссии в Турции по соображениям равноправия

БРЮССЕЛЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Председатель Европейского совета Шарль Мишель в пятницу заявил, что руководствовался соображениями о равноправии мужчин и женщин, когда не уступил место главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в ходе визита в Анкару 6 апреля.

"Тогда я был убежден, что любое действие с моей стороны могло быть истолковано как патернализм. Тем более, что Урсула фон дер Ляйен сама ясно выразила свое недовольство. Это, возможно, была ошибка с моей стороны, но это мое видение равных отношений мужчин и женщин", - сказал он в интервью бельгийскому телеканалу LN24.

На видео, которое попало в интернет, Мишель, Эрдоган и фон дер Ляйен заходят в зал переговоров, где подготовлены два стула рядом с турецким и европейским флагами. Мишель и Эрдоган занимают эти два стула, а фон дер Ляйен остается на ногах, разводя руками и выражая явное недоумение и неудовольствие. В результате, как видно на видео, через короткое время главу ЕК посадили на диван, который стоял сбоку. Публикация этого видео вызвала скандал в ЕС, многие комментаторы упрекали Мишеля в том, что он не потребовал на месте стула для фон дер Ляйен или не уступил ей места.

Представитель ЕК Эрик Мамер заявил 7 апреля, что фон дер Ляйен поручила своей команде предпринять необходимые меры, чтобы подобный инцидент не повторялся в будущем. С точки зрения протокола, глава Еврокомиссии и глава Европейского совета имеют равный политический статус.

"Я очень сожалею, что получилась такая картинка", - заявил Мишель в интервью LN24. "С тех пор я прокручивал эту ситуацию в голове 150 раз, думал, что можно было сделать, чтобы избежать двусмысленности, однако все произошло очень быстро, - сказал он. - Сейчас можно говорить, что можно было сделать одно или другое, но присутствовал риск спровоцировать гораздо более серьезный инцидент, который мог подорвать наше стремление к разрядке с Турцией".

По итогам визита в Турцию фон дер Ляйен и Мишель объявили о достижении договоренности о разрядке в отношениях с Анкарой, активизации сотрудничества по торговле, здравоохранению, борьбе с терроризмом, противодействию нелегальной миграции. Они также призвали Анкару способствовать разрядке в Восточном Средиземноморье, выводу всех иностранных сил из Ливии, а также к соблюдению прав человека в этой стране, помимо прочего, защиты прав женщин.