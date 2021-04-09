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Кризис на Украине

Зеленский провел ночь в Донбассе в расположении подразделений ВСУ

Во время рабочей поездки президент также посетил позиции Вооруженных сил, пообщался с военнослужащими и вручил им награды

КИЕВ, 9 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел ночь в Донбассе в расположении подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.

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"Во время рабочей поездки на Донбасс президент Украины Владимир Зеленский провел ночь в местах дислокации военнослужащих", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса президента. В нем отмечается, что в пятницу Зеленский посетил позиции ВСУ "на переднем крае обороны". Глава государства пообщался с военнослужащими и вручил им награды.

Зеленский в четверг приехал на линию соприкосновения в Донбассе, пообщался с военнослужащими. Как сообщил президент в эфире телеканала "Украина-24", на месте он убедился в том, что ситуация в этом регионе действительно обострилась. Зеленский также высказал мнение, что "все, у кого есть власть на Украине, должны быть в Донбассе, хотя бы по очереди", для поддержки украинских бойцов.

С конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.

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УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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