Постпред России в Вене заявил, что очных контактов США и Ирана по ядерной сделке не было

ВЕНА, 9 апреля. /ТАСС/. Очных контактов между представителями Тегерана и Вашингтона в Вене в рамках проведения заседания Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия) по рассмотрению реализации иранской ядерной программы с 6 по 9 апреля не было. Об этом сообщил в пятницу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Нет, ничего не изменилось. Иранцы еще до этого марафона четко обозначили свою позицию, - сказал Ульянов. - Они [иранцы] не готовы к очным контактам с американцами".

По его словам, "очных контактов не было" между США и Ираном. Однако координатор ЕС осуществлял челночную дипломатию, пояснил российский постпред.