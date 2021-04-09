Лукашенко заявил, что ошибки при формировании партий приведут к уничтожению страны

МИНСК, 9 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил об ответственности разработчиков изменений в закон о партиях, отметив, что малейшая ошибка приведет к развалу страны.

"Я просто хочу предупредить вас, разработчиков и других: если мы допустим хоть малейшую ошибку при формировании партий, ссылаясь якобы на некий зарубежный опыт, мы уничтожим страну, мы ее развалим", - заявил Лукашенко на совещании по вопросам деятельности в стране политических партий в пятницу, сообщило агентство БелТА.

При этом президент не хотел бы появления в стране множества небольших партий, каждая из которых будет отстаивать свои интересы. "Мы думаем: а, партия - мы ее зарегистрируем, и пусть она будет. Да нет, так не будет! Все время будет столкновение интересов, - сказал Лукашенко. - Ладно, тут в августе [прошлого года после президентских выборов] и в другие месяцы ходили по Минску в основном, но это одна куча была, извините меня, протестунов, а противостояла им другая сила во главе с властью, а если вывалят разные и будут каждый день ходить?"

С другой стороны, по мнению Лукашенко, если у какой-то части общества есть запрос на партии, игнорировать его нельзя. "Партии в русле законов, с разными мнениями, провластные, оппозиционные и прочие - это нормальный процесс. Но мы должны изначально выработать серьезнейший закон о партиях, чтобы потом не кувыркаться и не жалеть, что мы пошли не тем путем",- сказал он.

Он отметил, что плюрализм в свое время развалил Советский Союз, а в сложные времена нужно объединяться вокруг одного человека, поэтому Белоруссия, по его мнению, не готова к активному партийному строительству. "Скажу свое мнение: мы к этому не готовы <…>, когда трудно в стране, а трудностей еще будет не меньше, не потому что кто-то там нам санкции введет,- мир изменился, ошалел, в такой ситуации умные люди объединяются вокруг какого-то человека, какой-то группы людей, - отметил Лукашенко. - А мы сейчас начнем - плюрализм. Помните, при Горбачеве мы смеялись, хохотали: "плю-рализм". На кого наплевали? На самих себя".