В Азербайджане стартовала международная акция "Сад памяти"

БАКУ, 9 апреля. /ТАСС/. Международная акция "Сад памяти" стартовала в пятницу в Азербайджане. Члены команды волонтеров Победы высадили в Низаминском районе Баку 150 кипарисов в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

"В акции также приняли участие представители посольства РФ в Азербайджане, представительства Россотрудничества в Баку, столичной мэрии, министерства экологии и природных ресурсов, Республиканского совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил", - рассказали ТАСС в оргкомитете.

В оргкомитете добавили, что еще один сад будет заложен на территории Хазарского района азербайджанской столицы, где также будут высажены 150 деревьев. Акция "Сад памяти" пройдет и в других городах Азербайджана - Хачмазе, Балакене, Сумгаите, Гяндже и Ленкорани.

"Азербайджан принял эстафету от Молдавии и передаст ее Узбекистану. Целью Международной акции "Сад памяти" является высадка 27 млн деревьев по всему миру. 27 миллионов человек отдали свои жизни в годы Великой Отечественной войны за наше спокойное будущее. Наш долг - сохранить и передать эту память следующим поколениям", - подчеркнул координатор оргкомитета Руслан Слепцов.

Международная акция "Сад памяти" организована Всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы" и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта "Экология", а также Всероссийского общества охраны природы. К ней стали подключаться и зарубежные страны - Киргизия, Армения, Молдавия и другие.