На Украине суд арестовал яхту Медведчука

КИЕВ, 9 апреля. /ТАСС/. Херсонский городской суд Херсонской области наложил арест на яхту, которая, как утверждает Служба безопасности Украины (СБУ), принадлежит главе политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутату Верховной рады Украины Виктору Медведчуку. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении спецслужбы.

"Суд наложил арест на одно из судов, которое, согласно документам, находящимся в наличии у СБУ, принадлежит Виктору Медведчуку", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о применении к оппозиционным телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также к их владельцу - депутату Верховной рады от ОПЗЖ Тарасу Козаку - санкций сроком на пять лет. Санкции предполагают "аннулирование или приостановление лицензий и прекращение предоставления услуг по ретрансляции или распространению телепрограмм". В том же месяце Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука и его жены Оксаны Марченко, которых обвиняют в финансировании терроризма. В феврале 2019 года Генпрокуратура Украины открыла дело против политика по статьям Уголовного кодекса о сепаратизме и госизмене. Дело открыли из-за выступления Медведчука на партийном съезде, где он заявил о необходимости образования "автономного региона Донбасс" с собственным парламентом и правительством.