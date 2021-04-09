В Киеве полиция штурмует базу фирмы "Шторм", отвечающей за охрану офиса ОПЗЖ

КИЕВ, 9 апреля. /ТАСС/. Украинские силовики штурмуют в Киеве базу охранной фирмы "Шторм", которая обеспечивает безопасность киевского офиса "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ). Об этом в пятницу написал в Facebook депутат партии Ренат Кузьмин.

"Прямо сейчас на Трухановом острове [в Киеве] Генпрокуратура и спецназ МВД при поддержке авиации, вертолеты ведь - тоже авиация, штурмует территорию базы охранной фирмы "Шторм", которую власть связывает с Виктором Медведчуком. Под предлогом необходимости проведения обыска к воротам базы подогнали тяжелую строительную технику для демонтажа ограждений", - говорится в сообщении.

Депутат ОПЗЖ Илья Кива в своем комментарии изданию "Страна" отметил, что, по его информации, обыск проходит по старому делу, которое возбуждено по информации о том, что микроавтобус и люди из "Шторма" якобы ранее принимали участие в неправомерных действиях. "Потом выяснилось, что вообще не наш микроавтобус, не наши люди. Они зацепили это дело. И всего-навсего продолжают оказывать системное давление на все структуры, которые так или иначе связаны с нашей партией. <...> Мы готовы к противостоянию, и победа будет за нами", - заявил он.

25 февраля Кива сообщал, что Служба безопасности Украины задерживает сотрудников офиса партии. Как уточнили в ОПЗЖ, речь шла о задержании на территории у офиса партии автобуса с сотрудниками частной фирмы "Шторм". По информации украинских СМИ, это организация занимается охраной офиса ОПЗЖ. Позже в партии заявили, что досмотр транспортного средства охранной фирмы, которая обеспечивает безопасность киевского офиса партии, является попыткой запугивания членов и сторонников политической силы, конкурирующей с действующей властью. Депутат Кива подтвердил в комментарии изданию "Страна", что обысков в самом офисе не было.