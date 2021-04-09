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Пентагон заявил, что корабли ВМС США поддерживают регулярное присутствие в Черном море

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Корабли Военно-морских сил США поддерживают регулярное присутствие в Черном море, будущие операции не обсуждаются. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС официальный представитель Шестого флота ВМС США, в зону оперативной ответственности которого входит Европа, Кайл Рейнс.

"Американские корабли поддерживают регулярное присутствие в Черном море и соблюдают конвенцию Монтрё. В рамках проводимой политики мы не обсуждаем будущие операции или графики [движения] кораблей", - отметил он, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о том, что два корабля ВМС США пройдут на следующей неделе через пролив Босфор в Черное море и будут находиться там до 4 мая.

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