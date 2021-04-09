МИД Индии выразил озабоченность в связи с проходом эсминца США через индийские воды

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 апреля. /ТАСС/. Индийский МИД выразил в пятницу США озабоченность в связи с тем, что эскадренный миноносец американских ВМС John Paul Jones прошел через исключительную прибрежную экономическую зону Индии (ИЭЗ), не уведомив индийскую сторону.

"Мы довели нашу озабоченность по поводу этого прохода через нашу ИЭЗ до сведения правительства США по дипломатическим каналам", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте индийского внешнеполитического ведомства.

"Заявленная позиция правительства Индии в отношении Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву заключается в том, что Конвенция не разрешает другим государствам осуществлять в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе военные упражнения или маневры, в частности, связанные с применением оружия или взрывчатых веществ, без согласия прибрежного государства", - указывается в документе.

Ранее индийский телеканал NDTV сообщил, что 7 апреля 2021 года американский эсминец John Paul Jones прошел к западу от принадлежащих Индии Лакшадвипских островов через исключительную экономическую зону Индии, не получив предварительного согласия индийской стороны.