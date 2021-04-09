Вучич не согласился с позицией посла ФРГ о бомбардировках НАТО Югославии в 1999 году

БЕЛГРАД, 9 апреля. /ТАСС/. Сербия не согласна с заявлениями посла Германии Томаса Шиба о необходимости бомбардировок Югославии в 1999 году. Об этом заявил в пятницу президент Сербии Александар Вучич, комментируя скандальное высказывание германского дипломата.

"Конечно, у нас другое видение того, что случилось в 1999 году. Уверен, что не было никакого намерения геноцида, никто это не доказал ни одним судом, ни одним решением. Но все 19 стран, которые участвовали в нападении на Сербию, давали такие же объяснения, посол Шиб ничего нового здесь не сказал", - заявил Вучич, добавив, что знает немецкого посла как человека, который любит Сербию и много помог этой стране в привлечении инвестиций.

"Но это для нас иногда и хорошо, чтобы мы иногда могли видеть, что на самом деле многие из самых развитых стран действительно думают обо всем, что в нашей стране случилось, это страны, которые сами участвовали в этом нападении 1999 года. Наша задача ответить, сказать, что это не является истиной, что мы смотрим на вещи по-другому. Но мы должны работать и очень близко сотрудничать с Германией, не забудьте, что это наш самый крупный инвестор и самый крупный торговый партнер. Это не вопрос денег, как кто-то бы сказал, а вопрос будущего страны и перемен в стране", - заявил сербский лидер.

Томас Шиб, выступая 7 апреля в эфире телерадиостанции Воеводины, заявил, что бомбардировки 1999 года были необходимы для предотвращения геноцида в Косове. Дипломат сказал, что считает бомбардировки "тяжелым, но правильным решением", которое было принято, когда дипломатические средства были исчерпаны. Он также призвал как можно скорее признать независимость Косова, поскольку это, по его мнению, "пойдет на пользу Сербии, Косову и всему региону".

Заявления Шиба вызвали большой резонанс в сербском обществе. От дипломата потребовали извиниться перед сербским народом.

22 года с начала агрессии НАТО

24 марта исполнилось 22 года с момента начала агрессии НАТО против Союзной Республики Югославия, которая продолжалась 78 дней. Главной причиной воздушно-наступательной операции "Союзническая сила" руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным НАТО, за время операции авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов. По данным сербских СМИ, в среднем на каждого жителя страны пришлось по 20 кг использованной натовцами взрывчатки.

В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3,5 до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс., из которых две трети - это мирные жители. Материальный ущерб составил до $100 млрд. За три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено в снарядах 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место в Европе по числу онкологических заболеваний, а за первые 10 лет с момента бомбардировок в республике заболели раком около 30 тыс. человек, из них от 10 до 18 тыс. умерли.