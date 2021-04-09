В ДНР сообщили, что украинские силовики за неделю 27 раз обстреляли территорию республики

ДОНЕЦК, 9 апреля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшую неделю 27 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в пятницу сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"За неделю украинские боевики 27 раз нарушили комплекс дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня. Противник совершал огневые провокации с применением 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок, различных типов гранатометов и стрелкового оружия", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

По данным Народной милиции, под огнем киевских силовиков оказались села Старомихайловка, Спартак, Жабуньки, Яковлевка, Васильевка, Веселое, Зайцево, Широкая Балка, а также Веденское, Коминтерново, Ленинское и Водяное. В результате обстрелов погибли два человека, в том числе пятилетний ребенок, еще два человека получили ранения.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

С конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.