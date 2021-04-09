Совместная комиссия по иранской ядерной сделке договорилась возобновить работу с 12 апреля

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Участники заседания Совместной комиссии по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе договорились возобновить работу на следующей неделе. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Открывшееся 2 апреля в режиме видеоконференции заседание Совместной комиссии по СВПД было продолжено в Вене в очном формате 6 и 9 апреля, - говорится в сообщении. - Достигнута договоренность о возобновлении работы Совместной комиссии по СВПД в том же формате на неделе с 12 апреля".

В дипведомстве добавили, что на прошедших заседаниях были подведены промежуточные итоги работы учрежденных Совместной комиссией двух экспертных групп, обсудивших параметры восстановления полноценной реализации ядерной сделки. "Состоялся предметный обмен мнениями о перспективах отмены антииранских санкций США, а также необходимых шагах со стороны Ирана в части приведения его ядерной деятельности в соответствие с требованиями СВПД", - указали в министерстве.

В МИД РФ подчеркнули, что участниками заседаний также "был отмечен прогресс и подтверждена нацеленность на дальнейшее поступательное движение по урегулированию вопросов, накопившихся после выхода США из ядерной сделки".