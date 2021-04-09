Белый дом запрашивает на оборону в 2022 году $715 млрд

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Американская администрация намерена запросить у Конгресса США в качестве расходов на военные нужды в 2022 финансовом году $715 млрд. Об этом говорится в бюджетных предложениях Белого дома, которые были направлены в пятницу руководству Конгресса.

Как отмечается в данных документах, запрашиваемые ассигнования на оборону в обозначенном размере "делают приоритетом противодействие угрозе со стороны Китая в качестве главного вызова" Пентагона. "Министерство [обороны США] также будет стремиться к сдерживанию дестабилизирующего поведения России", - говорится в предложениях исполнительной ветви власти США.

На 2021 финансовый год предыдущее американское правительство во главе с президентом Дональдом Трампом запрашивало у Конгресса в качестве расходов на оборону $740,5 млрд.

Кроме того, в нынешнем коротком проекте американского федерального бюджета на 2022 финансовый год, который позднее будет дополнен Белым домом, говорится, что пока нынешняя администрация США, возглавляемая президентом Джо Байденом, намерена продолжать модернизацию ядерного арсенала, начатую при Трампе. "[Бюджетный] запрос <...> сохраняет прочный и пользующийся доверием потенциал ядерного сдерживания в целях обеспечения безопасности страны и союзников США. И, хотя администрация пересматривает ядерную доктрину, запрос <...> поддерживает продолжающиеся программы ядерной модернизации, одновременно гарантируя, что эти усилия являются устойчивыми", - подчеркивается в документах.