Постпред США при ООН допустила санкции СБ в отношении военных в Мьянме

"Мы ясно видим, что этот кризис подпадает под мандат Совета Безопасности", - сказала она, выступая в пятницу на неформальной встрече Совбеза по "формуле Арриа", посвященной ситуации в Мьянме.

При этом посол выразила мнение, что принятые ранее заявления СБ ООН не повлияли на ситуацию, поэтому на данный момент ее могут изменить "только конкретные действия". "Эти действия могут принять разные формы", - добавила она. По словам Томас-Гринфилд, они включают "санкции в отношении военных и всех, кто наживается на насилии, сохранение оружейного эмбарго, а также привлечение к ответственности военных, виновных в насилии в отношении собственного народа".

Она добавила, что независимо от решения, Совет должен настаивать на возможности визита спецпосланника ООН в Мьянму. "Сегодня мы услышали от нее, что ее запрос на визит отклонили. Ей необходим беспрепятственный доступ", - подчеркнула американский постпред.

Военные Мьянмы 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, включая президента и государственного советника. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.