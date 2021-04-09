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Посол Германии в США призвала дозировать санкции против России

Санкции - это сильный инструмент в дипломатии и они необходимы в случае серьезных нарушений международного права, но они не могут быть единственным инструментом, уверена Эмили Хабер
Посол Германии в США Эмили Хабер Britta Pedersen/picture alliance via Getty Images
Описание
Посол Германии в США Эмили Хабер
© Britta Pedersen/picture alliance via Getty Images

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Санкции в отношении России необходимы, но они должны вводиться дозированно, чтобы сохранить эффективность. Такое мнение высказала посол Германии в США Эмили Хабер на мероприятии по взаимодействию Соединенных Штатов со странами Европы, отвечая на вопрос ТАСС.

"Санкции - это самый сильный инструмент в дипломатии и они необходимы в случае серьезных нарушений международного права, - сказала она. - Но они не могут быть единственным инструментом. Их полезность зависит от дозировки. В ином случае Россия может найти, как их обойти".

Уточняя позицию Берлина относительно "Северного потока - 2" в контексте возможных санкций, дипломат добавила, что "противопоставление одного трубопровода всей комплексной картине не совсем правильно". "США импортируют нефть из России, так же как и Германия - газ, - продолжила она. - В одном случае это хорошо, в другом - плохо. Но мы должны найти пути, чтобы прояснить озабоченности и представить России единый фронт".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. В декабре 2020 года строительство возобновилось.

В среду американская газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что Белый дом обсуждает возможность назначения спецпредставителя США по переговорам о проекте "Северный поток - 2" с целью его закрытия.

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Кризис на Украине
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