Посол Германии в США призвала дозировать санкции против России

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Санкции в отношении России необходимы, но они должны вводиться дозированно, чтобы сохранить эффективность. Такое мнение высказала посол Германии в США Эмили Хабер на мероприятии по взаимодействию Соединенных Штатов со странами Европы, отвечая на вопрос ТАСС.

"Санкции - это самый сильный инструмент в дипломатии и они необходимы в случае серьезных нарушений международного права, - сказала она. - Но они не могут быть единственным инструментом. Их полезность зависит от дозировки. В ином случае Россия может найти, как их обойти".

Уточняя позицию Берлина относительно "Северного потока - 2" в контексте возможных санкций, дипломат добавила, что "противопоставление одного трубопровода всей комплексной картине не совсем правильно". "США импортируют нефть из России, так же как и Германия - газ, - продолжила она. - В одном случае это хорошо, в другом - плохо. Но мы должны найти пути, чтобы прояснить озабоченности и представить России единый фронт".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. В декабре 2020 года строительство возобновилось.

В среду американская газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что Белый дом обсуждает возможность назначения спецпредставителя США по переговорам о проекте "Северный поток - 2" с целью его закрытия.