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Кризис на Украине

Глава ДНР считает, что Украина готова к полномасштабным боевым действиям в Донбассе

Денис Пушилин также отметил, что в республике работает штаб территориальной обороны, в котором пошагово расписаны все необходимые действия, в том числе и для эвакуации населения в случае обострения ситуации
Глава ДНР Денис Пушилин Валентин Спринчак/ТАСС
Описание
Глава ДНР Денис Пушилин
© Валентин Спринчак/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Киев готов начать полномасштабные военные действия на юго-востоке Украины.

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"По сути сейчас ситуация говорит о том, что Украина готова к эскалации, к полномасштабным боевым действиям", - сказал он в пятницу в интервью телеканалу РБК.

Пушилин также отметил, что в республике работает штаб территориальной обороны, в котором пошагово расписаны все необходимые действия, в том числе и для эвакуации населения в случае обострения ситуации. "Мы находимся у себя дома, мы находимся на своей земле. Отступать нам некуда, и никто не собирается", - уточнил он.

С конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе среди гражданского населения. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.

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УкраинаКризис на Украине
Кризис на Украине
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