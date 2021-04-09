Глава ДНР считает, что Украина готова к полномасштабным боевым действиям в Донбассе

"По сути сейчас ситуация говорит о том, что Украина готова к эскалации, к полномасштабным боевым действиям", - сказал он в пятницу в интервью телеканалу РБК.

Пушилин также отметил, что в республике работает штаб территориальной обороны, в котором пошагово расписаны все необходимые действия, в том числе и для эвакуации населения в случае обострения ситуации. "Мы находимся у себя дома, мы находимся на своей земле. Отступать нам некуда, и никто не собирается", - уточнил он.

С конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе среди гражданского населения. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.