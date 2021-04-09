МИД Франции положительно оценил первую неделю переговоров по иранскому атому

ПАРИЖ, 9 апреля. /ТАСС/. Переговоры по возвращению к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе сторонами этого соглашения прошли в конструктивном ключе и были отмечены положительными моментами. Такое мнение озвучил представитель МИД Франции на брифинге в пятницу.

"Венские переговоры о возвращении Ирана и США к полному выполнению СВПД проходят в конструктивной атмосфере. Они свидетельствуют об общем стремлении всех участников соглашения и Вашингтона быстро достичь дипломатического решения, позволяющего сохранить СВПД", - заявил он. - Несмотря на множество технических и политических препятствий, которые нам придется преодолеть для достижения этой цели, первую неделю работы можно назвать положительным началом".

В то же время французский МИД повторил свой призыв к Ирану воздержаться от любых дальнейших нарушений своих обязательств. По мнению французских дипломатов, действия, направленные против СВПД, могут "могут подорвать нынешнюю динамику" переговоров.

Заседание Совместной комиссии по СВПД открылось в формате видеоконференции 2 апреля и было продолжено в Вене в очном формате 6 и 9 апреля. Как сообщил в пятницу МИД РФ, на прошедших заседаниях были подведены промежуточные итоги работы учрежденных Совместной комиссией двух экспертных групп, обсудивших параметры восстановления полноценной реализации ядерной сделки и была достигнута договоренность продолжить работу в том же формате на неделе с 12 апреля.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в четверг, что переговоры "все еще далеки от завершения, но есть прогресс". Дипломат добавил, что "США должны отменить все антииранские санкции, тогда Тегеран вернется к своим обязательствам по соглашению".

Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Эта договоренность была подписана с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году. Нынешний глава вашингтонской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД. Тем не менее американское правительство пока не сделало практически никаких значимых шагов в этом направлении.