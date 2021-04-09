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Кризис на Украине
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Белый дом: США на многих уровнях консультируются с РФ по ситуации на границе с Украиной

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты на многих уровнях ведут консультации с российской стороной по поводу ситуации на границе с Украиной. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы, конечно же, тесно взаимодействуем, я бы сказала, что мы взаимодействуем на многих уровнях", - ответила она на соответствующий вопрос. "Я могу вас заверить, что существует текущее дипломатическое взаимодействие между нами и целым рядом стран в регионе, в том числе с Россией", - добавила Псаки.

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