Экстренный саммит АСЕАН по Мьянме намечен на 20 апреля

ООН, 9 апреля. /ТАСС/. Экстренный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) ожидается 20 апреля. Об этом сообщила в пятницу и.о. постпреда Франции при ООН Натали Броадхерст, выступая на неформальной встрече Совбеза ООН по "формуле Арриа", посвященной ситуации в Мьянме.

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В своем выступлении она выразила поддержку усилиям объединения. "С нетерпением ждем выводов экстренного саммита АСЕАН, анонсированного на 20 апреля", - сказала дипломат.

"Приветствуем усилия АСЕАН и призываем организацию активизировать усилия по нахождению путей поддержки Мьянмы в данной критической ситуации, по выстраиванию там инклюзивного политического диалога между всеми сторонами", - добавила она.

В середине марта индонезийский президент Джоко Видодо призвал провести экстренную встречу лидеров АСЕАН для обсуждения кризиса в Мьянме. Согласно протоколу, саммит должен быть созван по инициативе Брунея как председателя регионального блока в нынешнем году. Бруней позднее выразил поддержку данной инициативы.