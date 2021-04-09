Белый дом не стал подтверждать, что завершил обзор приписываемых РФ "враждебных действий"

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не стала в пятницу подтверждать информацию СМИ о том, что американские власти завершили обзор приписываемых России действий, которые, по версии Вашингтона, являются враждебными.

На регулярном брифинге для журналистов ее попросили подтвердить информацию агентства Bloomberg о том, что обзор завершен и администрация США теперь изучает возможность введения новых санкций. "Я могу подтвердить, что будут последствия. Некоторые видимые, некоторые скрытные. Мы надеемся, что в скором времени предоставим больше информации об этом", - утверждала Псаки.

По данным Bloomberg, американские власти, в частности, теперь изучают возможность высылки дипломатов РФ. По данным источников агентства, санкции могут ввести в том числе в отношении лиц, близких к российскому руководству, а также ведомств, якобы "связанных с вмешательством в выборы".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг указал на безрезультатность санкционной политики Вашингтона по отношению к Москве и назвал этот подход "тупиковым, может быть, даже тупым".