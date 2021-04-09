Франция призвала Россию пояснить цель передвижения войск у границы с Украиной

ПАРИЖ, 9 апреля. /ТАСС/. Франция ожидает от России разъяснений в связи с передвижением ее войск у границы с Украиной. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан после переговоров со своими коллегами из США, ФРГ и Украины.

"В контексте этих обменов я подчеркнул глубокую озабоченность Франции в связи с произошедшими недавно значительными перемещениями российских войск вблизи восточной границы Украины, а также в Крыму. Франция считает важным и безотлагательным, чтобы Россия могла в прозрачном ключе, например, через механизмы, предусмотренные в ОБСЕ, разъяснить характер и цель этих передвижений", - сказал он.

"Мы призываем Россию прекратить провокации и незамедлительно предпринять необходимые инициативы для начала деэскалации", - добавил Ле Дриан.

В то же время глава французской дипломатии выразил "полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах". Он также утверждает, что Киев занимает "позицию сдержанности и ответственности".

Минские соглашения

Жан-Ив Ле Дриан также отметил, что Франция и Германия считают необходимым продолжать переговоры в нормандском формате для выполнения всех условий минских соглашений.

"Я сказал всем своим собеседникам, что Франция продолжит свои дипломатические усилия в тесном контакте с Германией в рамках нормандского формата, чтобы добиться полного выполнения минских соглашений. Эти усилия по-прежнему необходимы для снижения напряженности и урегулирования украинского кризиса", - сказал он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ожидает от Франции и Германии "более активной позиции" на переговорах в нормандском формате. Он также выражал надежду на некий "внешний фактор", который бы "дал импульс процессу и позволил перейти дальше статус-кво".

Обострение в Донбассе

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.