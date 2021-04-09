В ДНР заявили, что украинские силовики обстреляли северную окраину Донецка

ДОНЕЦК, 9 апреля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пятницу вечером дважды обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"После 03:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ <...> по направлению населенный пункт Пески - населенный пункт Веселое. Выпущено восемь мин калибра 82 мм, шесть гранат из АГС", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Там добавили, что украинские силовики также обстреляли населенный пункт Доломитное, выпустив 35 гранат из АГС. В представительстве ДНР уточнили, что обстрел по направлению Пески - Веселое зафиксирован в 18:35, а населенный пункт Доломитное был обстрелян в 19:00.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.