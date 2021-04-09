В обновленный список санкций Украины против физлиц вошли 27 человек

КИЕВ, 9 апреля. /ТАСС/. Новый список санкций Украины против физических лиц содержит фамилии 27 человек, в том числе экс-президента страны Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова, депутата Госдумы Натальи Поклонской и главы Крыма Сергея Аксенова. Об этом говорится в опубликованном в пятницу указе президента Украины Владимира Зеленского.

"Поддержать внесенные кабинетом министров Украины и Службой безопасности Украины предложения о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в тексте распоряжения.

Кроме того, в опубликованных документах указаны три юридических лица: российская компания "ИСС-Софт" и две компании, зарегистрированные в Гонконге, - Endless Moonlight, Trading Field.

Среди других лиц, подпавших под санкции, значатся экс-министр обороны Украины Павел Лебедев, бывший генпрокурор Украины Виктор Пшонка, экс-глава Нацбанка Украины Игорь Соркин, экс-министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник, украинский предприниматель Сергей Курченко, депутат Госдумы Константин Затулин, председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

Ограничения предусмотрены максимальные, по 17 пунктам. Речь идет о блокировке активов, полном прекращении торговых операций, транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств и ряд других.