Глава МИД Эстонии сообщила, что обсудила с Лавровым дальнейшую работу по пограндоговору

ТАЛЛИН, 9 апреля. /ТАСС/. Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс и российский министр иностранных дел Сергей Лавров договорились в ходе телефонной беседы продолжить работу в направлении ратификации договора о границе. Об этом заявили в пятницу в пресс-службе эстонского внешнеполитического ведомства.

"Эстония и Россия - соседствующие страны, и поэтому нам необходимо общаться друг с другом, - заявила Лийметс. - Даже если у нас есть разногласия и наши мнения по многим вопросам расходятся. В телефонной беседе [с Лавровым] я подняла в качестве важной темы двухсторонних отношений вопрос ратификации подписанного в 2014 году пограничного договора между нашими странами".

Она добавила, что правительство Эстонии выразило готовность продолжить работу в этом направлении.

"Действующий пограничный договор придает очень важную как для самой Эстонии, так и для ее союзников уверенность, - считает она. - Это касается и нашей безопасности, и борьбы с организованной преступностью, транзитом наркотиков, контрабандой и торговлей людьми. Мы пришли к общему мнению, что консультации следует продолжить".

Линия эстонско-российской госграницы была согласована в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание Тартуского договора 1920 года. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, а процесс остался юридически незавершенным.

Переговоры возобновились в конце 2012 года. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, для вступления в силу должен быть ратифицирован парламентами обеих стран. По условиям Тартуского договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, Ивангород и часть Печорского района принадлежали Эстонии. После вхождения республики в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР.

Другие возможности для сотрудничества

По словам главы МИД Эстонии, в настоящий момент в стадии готовности находится "целый ряд важных для Эстонии и России договоров", включая соглашения о шоссейном транспорте, изменения в сфере сотрудничества по вопросам пенсионного обеспечения, договор о предотвращении двойного налогообложения и о борьбе с уклонением от уплаты налогов. По словам Лийметс, "нужны также договоры, регулирующие движение железнодорожного транспорта".

Как отметила Эва-Мария Лийметс, в ходе беседы министры пришли к выводу, что трансграничное сотрудничество двух стран было до сих пор успешным.

"Хорошие возможности для продолжения такого сотрудничества открываются в рамках идущего сейчас планирования новой программы на период с 2021 по 2027 годы, - сказала главы МИД Эстонии. - Учитывая это, я внесла предложение подумать об оживлении сотрудничества в вопросах экологии и климата".

Главы МИД также обсудили ситуацию на востоке Украины и намерения Эстонии стать наблюдателем в Арктическом совете, чтобы содействовать двустороннему сотрудничеству в области науки и устойчивому развитию Арктики.

Как указано в сообщении, последний раз главы МИД Эстонии и РФ встречались лично в 2015 году.