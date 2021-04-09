Родственники армянских военнопленных решили разблокировать здание Минобороны в Ереване

ЕРЕВАН, 9 апреля. /ТАСС/. Родственники армянских военнослужащих, оказавшихся в плену в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, в пятницу после встречи с руководством Минобороны республики согласились разблокировать здание ведомства. Прямую трансляцию вели местные новостные порталы.

Участники встречи отказались общаться с прессой, но из их разговоров между собой, которые попали в эфир, стало ясно о решении открыть центральный вход в здание. Через него могли бы выйти заблокированные уже почти сутки сотрудники министерства. Ранее родственники военнопленных разблокировали шоссе Ереван - Гюмри и железную дорогу в данном направлении.

Ситуация в Ереване обострилась в четверг вечером после того, как власти сообщили, что самолет с пленными на борту скоро приземлится в столице республики, однако эта информация оказалась недостоверной. В самолете из Баку не оказалось ни одного человека из числа пленных.

Армения несколько месяцев добивается от Азербайджана возвращения всех пленных и удерживаемых лиц. В Ереване неоднократно подчеркивали, что это является приоритетным вопросом при обсуждении урегулирования ситуации в регионе. В четверг пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян заявила, что в Ереване ждут возвращения очередной группы армянских военнопленных. Их родственники собрались у аэропорта Эребуни, куда, как ожидалось, прибудет самолет. Однако поздно вечером власти Армении заявили, что процесс затягивается.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда начались боевые действия. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Оно предусматривало, что азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов в Карабахе переходят под контроль Баку, а на линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы. Предусматривался и обмен пленными по принципу "всех на всех".