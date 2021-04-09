Экс-министр экономики Украины считает, что 9 из 10 граждан окажутся за чертой бедности

КИЕВ, 9 апреля. /ТАСС/. Украина стоит на пороге серьезного социально-политического кризиса в связи с обнищанием ее населения. Такое мнение в пятницу озвучил экс-министр экономики страны Виктор Суслов.

"Нас ожидает серьезный кризис. Он коснется не только финансового сектора, но и социально-политического. <...> Это вызвано обнищанием населения", - сказал он в эфире украинского телеканала "Первый независимый".

"У нас 90% населения, как мы скоро увидим, будет за чертой бедности, и у нас будет 10% достаточно богатых людей. <...> Нас ждет серьезный социально-политический кризис, дальнейшее социальное расслоение", - уверен бывший министр.

Суслов в конце 1990-х годов возглавлял комитет Рады по вопросам финансов и банковской деятельности, позднее занимал пост министра экономики. В конце 2010-х годов руководил Госкомиссией по регулированию рынков финансовых услуг.

По данным Национальной академии наук Украины, за чертой бедности в стране в настоящий момент живут 18,7 млн граждан - около половины населения. В то же время уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова утверждает, что таких украинцев только около четверти от общего числа жителей страны.

Бюджет Украины на 2021 год предусматривает увеличение прожиточного минимума в три этапа с 2 189 гривен ($78) до 2 481 гривны ($88) для работоспособных граждан. Планируется также рост месячной минимальной зарплаты с 1 декабря 2021 года до 6,5 тысячи гривен ($232).