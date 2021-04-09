Госдеп выпустил "более либеральные" правила контактов с Тайванем

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Госдепартамент выпустил новые, "более либеральные" правила контактов с представителями Тайваня, которые поощряют взаимодействие и отражают "углубление неофициальных отношений" между Вашингтоном и Тайбэем. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Госдепартамент выпустил новые правила для контактов правительства США с коллегами в Тайване, чтобы поощрить взаимодействие правительства США с Тайванем, которое отражает углубление наших неофициальных отношений", - отмечается в документе.

"Это новое руководство делает более либеральными правила контактов с Тайванем в соответствии с нашими неофициальными отношениями, а также вносит ясность внутри исполнительной ветви власти в то, как мы применяем нашу политику "одного Китая", - пояснил Прайс, отметив также, что в этих новых правилах Тайвань признается "важным экономическим партнером и партнером в области безопасности".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В прошлом году администрация 45-го президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.