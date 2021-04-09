В Мозамбике опознали одного из убитых исламистами в городе Палма иностранных специалистов

ПРЕТОРИЯ, 9 апреля. /ТАСС/. Руководитель базирующейся в ЮАР частной охранной компании Dyck Advisory Group Лайонел Дайк опознал своего сотрудника в группе из 12 человек, убитых около двух недель назад исламистами в городе Палма на северо-востоке Мозамбика. Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse.

"Там было 12 тел, все обезглавленные, среди них находился один из моих людей", - приводит оно слова Дайка.

Об обнаружении возле гостиницы "Амарула" в Палме захоронения, в котором находились 12 тел, объявило 8 апреля мозамбикское государственное телевидение. Оно высказало предположение, что речь идет о сотрудниках иностранных компаний, которые попытались вырваться из окруженного исламистами отеля и были убиты.

Руководитель компании, которая осуществляла охрану людей, работавших на расположенных в 10 км от Палмы на полуострове Афунжи объектах французской энергетической группы Total, опознал одного из своих сотрудников. Лайонел Дайк также сообщил, что на месте захоронения работает группа криминалистов.

Атака исламистов

Отряды исламистов атаковали город Палма 24 марта и захватили его. Около 800 иностранных специалистов укрылись сначала в отеле "Амарула", затем часть из них решила вырваться, сформировав колонну из 17 автомобилей. Семь из них попали при выезде в засаду, устроенную исламистами.

Первоначально сообщалось о семи погибших, включая граждан Великобритании и ЮАР. Однако это число увеличилось после обнаружения захоронения. В последующие дни компании Total удалось вывезти из района Палмы более 2 тыс. специалистов.

Операция по изгнанию исламистов из Палмы была начата правительственными войсками 28 марта. К 31 марта они установили контроль над центральными кварталами Палмы, однако бои в пригородах продолжались. Президент Мозамбика Филипе Ньюси 7 апреля объявил, что вооруженные силы нанесли поражение террористам и полностью изгнали их из Палмы.

Террористическая угроза

Total приостановила на минувшей неделе все работы на своем комплексе по переработке и сжижению природного газа вблизи города Палма и полностью вывезла оттуда персонал. Группа уже несколько раз за последние месяцы приостанавливала работы на объекте в Афунжи. Прекращались работы в минувшем августе, когда исламисты атаковали и захватили на северо-востоке Мозамбика город Мосимбоа-да-Прая, через который приходили поставки оборудования для строящегося комплекса.

В конце минувшего декабря исламисты попытались захватить город Монжане, расположенный в 5 км от объекта Total, однако правительственные силы отразили атаку. Тем не менее французская компания приостановила с 1 января все работы на объекте, оставив на нем только охранные подразделения. Решение возобновить работы было принято 23 марта за сутки до нападения исламистов на город Палма.

На шельфе провинции Кабу-Делгаду на севере Мозамбика были обнаружены крупнейшие во всей Африке южнее Сахары месторождения природного газа. Общий объем извлекаемого газа на уже разведанных участках достигает 2 трлн куб. м. Ряд ведущих мировых энергетических групп, включая Total, ведут в этом районе работы по реализации проектов по добыче и производству сжиженного газа. Планировалось, что комплекс Total стоимостью $23 млрд вступит в строй в 2024 году.

На севере Мозамбика с 2017 года действуют террористические группировки "Аш-Шабаб" и входящая в структуру "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) ISCAP ("Центральноафриканская провинция ИГ"). Они поставили своей целью захват в стране власти.