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В Пентагоне объяснили проход эсминца США через воды Индии

Пресс-секретарь министерства назвал такой проход невинным

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Прохождение американского эсминца через исключительную экономическую зону Индии не было направлено против интересов этой страны. С таким заверением выступил в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Этот невинный проход через территориальное море близ Мальдивской Республики в пределах ее исключительной экономической зоны был проведен в рамках нормальных операций и в соответствии с международным правом", - утверждал официальный представитель Министерства обороны США. "Речь идет о нашей (американской стороны - прим. ТАСС) ответственности за поддержание свободы мореплавания, <...> свободы законного использования морских пространств, признаваемой международным правом", - считает Кирби.

"Это не против какой-то страны. Это за принцип. И мы этим занимаемся по всему миру", - сказал представитель Пентагона о действиях ВМС США, которые Вашингтон именует "операциями по обеспечению свободы мореплавания". Зачастую в такого рода случаях концентрируют внимание на действиях США в отношении Китая с его "чрезмерными притязаниями на море", заявил Кирби. "Но дело не только в Китае", - добавил пресс-секретарь. Он отказался обсуждать содержание контактов с Индией по нынешнему поводу.

МИД Индии ранее выразил обеспокоенность в связи с проходом американского эсминца "Джон Пол Джонс" через исключительную экономическую зону республики без уведомления Нью-Дели. Ранее индийский телеканал NDTV сообщил, что 7 апреля "Джон Пол Джонс" прошел к западу от принадлежащих Индии Лакшадвипских островов через исключительную экономическую зону страны, не получив предварительного согласия индийской стороны.

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