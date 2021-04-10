В Киеве заявили, что Украина не желает устраивать в Донбассе повторение Сребреницы

КИЕВ, 10 апреля. /ТАСС/. Киев не имеет планов насильственной интеграции Донбасса и повторения там событий аналогичных тем, что произошли в Сребренице во время югославского конфликта. Об этом в пятницу заявил вице-премьер Украины Алексей Резников.

"У Украины нет никакого плана насильственного освобождения тех территорий, поэтому мы везде заявляем про политико-дипломатический путь. Для этого существует "нормандский формат" и консультативная площадка в Минске (контактная группа - прим. ТАСС). <...> Говорить о том, что мы сегодня на Украине боимся Cребреницы. Мы ее не боимся, мы не можем такого допустить, только политико-дипломатический путь", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера.

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак в четверг заявил, что Россия будет вынуждена встать на защиту проживающих в Донбассе сограждан.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что все страны мира, в том числе и РФ, будут в случае возобновления полноформатных боевых действий на Украине стараться не допустить там повторения событий, подобных тем, что произошли в 1995 году в Сребренице. Он пояснил, что угроза их повторения на Украине связана с неконтролируемыми действиями различных подразделений вооруженных сил страны, доминированием в ней националистических настроений, а также разжиганием ненависти к населению республик Донбасса.

С конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной стало невыполнение Киевом июльских договоренностей.